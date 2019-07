Unesco : Pd Veneto - traguardo importante - non sia però solo promozione : Venezia, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Il riconoscimento Unesco alle Colline del Prosecco è un traguardo importante e deve essere un punto di partenza per migliorare, per dare un forte impulso a una vera sostenibilità ambientale della produzione vitivinicola”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico Veneto commenta il raggiungimento dell’obiettivo di Patrimonio dell’Umanità per le Colline di Conegliano e ...