Luna | i rifiuti lasciati dagli astronauti

(Di lunedì 8 luglio 2019) Francesca Rossi L’uomo è sbarcato sullaormai 50 anni fa, lasciando sul nostro satellite un cumulo die deiezioni che ora la Nasa vuole riportare sulla Terra e studiare L’uomo inquina. Ebbene sì, c’è poco da fare. Dovunque andiamo creiamo scarti edi vario tipo. Siamo stati “disegnati” così. Ovviamente ciò non è un buon motivo per riempire il nostro Pianeta e l’universo di immondizia, tema peraltro molto caldo in questi giorni. Abbandoniamo per un attimo i problemi terreni relativi a cassonetti e raccolta differenziata e spostiamoci sul nostro satellite, la. I primi uomini vi hanno messo piede ormai 50 anni fa, il 20 luglio 1969, in una missione entrata nella storia. La spedizione, però, ha anche un lato oscuro e maleodorante. Armstrong e Aldrin e gli altridelle missioni Apollo, esseri umani come tutti noi, si sonoalle spalle ...

