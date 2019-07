Deutsche Bank | già partiti i licenziamenti | a Londra i trader sgomberano le scrivanie

Da cronista sportivo a banker Le forbici di Sewing su Deutsche : Christian Sewing è l'uomo che deve ridimensionare le ambizioni di Deutsche Bank, riportandola a essere il polmone finanziario dell'industria tedesca. La sua piu' che una rivoluzione e' una restaurazione. Dopo 20 anni in cui Deutsche ha tentato di scalare Wall Street Segui su affaritaliani.it

Deutsche Bank taglia 18 mila posti e lascia mercato azionario : La Deutsche Bank ha annunciato il piu' grande piano di ristrutturazione della sua storia con la soppressione, entro il 2022, di 18 mila posti di lavoro e l'uscita dal mercato azionario globale. Si tratta del tentativo, ultimo, di lasciarsi alla spalle la profonda crisi che rischia di affondare l'ormai ex fiore all'occhiello della finanza tedesca copre un quinto della forza lavoro. Il piano comportera' nell'immediato futuro oneri per 3 ...

Deutsche Bank - taglio di 18mila posti di lavoro e bad bank : ecco il maxi-piano di ristrutturazione : Arriva il maxi-piano di ristrutturazione di Deutsche bank, che prevede una perdita netta di 2,8 miliardi nel secondo trimestre dopo gli accantonamenti proprio per rimettere in sesto l’istituto. Al termine del consiglio di amministrazione, la banca ha annunciato una serie di misure a partire dal taglio di 18mila posti di lavoro, cioè un quinto della sua forza lavoro, entro il 2022. Contestualmente verrà creata una bad bank in cui saranno ...

Deutsche Bank taglia 18mila posti entro il 2022 : Deutsche Bank prevede una perdita netta di 2,8 miliardi nel secondo trimestre dopo gli accantonamenti stabiliti nell’ambito del piano di ristrutturazione, pari a circa 3 miliardi di euro. Ulteriori oneri di ristrutturazione sono previsti anche nel secondo semestre del 2019. entro la fine del 2022 i costi totali dell’operazione saranno di 7,4 miliardi.Arriva il maxi piano di ristrutturazione di Deutsche Bank: l’istituto, si ...

