Conti pubblici | tecnici Senato | “Servono più dati per valutare l’attendibilità dei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dubbi deidelsulle risorse congelate a garanzia dei risparmi da 1,5 miliardi su reddito di cittadinanza e Quota 100 previsti dal decreto varato la settimana scorsa dal governo per correggere ied evitare la procedura di infrazione europea. Per prima cosa, si legge nel dossier del Servizio Bilancio, “sarebbe auspicabile l’acquisizione dei flussi informativi relativi alle domande di accesso alle misure del reddito di cittadinanza e della pensione anticipata nonché l’indicazione dei calcoli effettuati per pervenire alla proiezione dei risparmi complessivi”, in modo “da disporre diche consentano diil grado di attendibilità della stima di risparmi nel 2019 pari a 1,5 miliardi di euro rispetto agli stanziamenti non potendosi escludere, almeno in linea di principio, un maggior “tiraggio” degli stanziamenti in ...

