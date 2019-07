Al via le riprese della fiction su Enrico Piaggio

Al via le riprese della quarta stagione de La Casa di Carta : “C’è ancora molto da dire” : La quarta stagione de La Casa di Carta è già in produzione: la serie cult di Netflix proseguirà con almeno un'altra stagione, visto che da quando la piattaforma ha deciso di rinnovarla ed investire un grosso budget sulla saga dei rapinatori della Zecca spagnola ha previsto la realizzazione di altri due capitoli. Alex Pina, lo showrunner della serie, ha spiegato in conferenza stampa a Madrid, presentando la terza stagione, che le avventure ...

Al via le riprese di Dark 3 - la prima foto del cast e new entry sul set dell’ultima stagione : Con la seconda stagione appena approdata su Netflix, la produzione ha annunciato l'inizio delle riprese di Dark 3, confermando di fatti che si tratta dell'ultimo ciclo di episodi per la serie TV tedesca. Le prime anticipazioni giungono dall'Hollywood Reporter che ha svelato anche la foto del cast pronto a tornare al lavoro. I creatori, Jantje Friese e Baran bo Odar, hanno promesso ai fan che Dark 3 che daranno un finale ...

«Fast and Furious» : al via le riprese del nono capitolo : E SE NON FOSSE STATO PAUL WALKER?IL REMAKEGLI INCASSIGLI ESORDI DI PAULE LA PATENTE? IL MISTERO DEL NOME DI VIN LE AUTO DA CORSAIL CAMMEO DI ROB COHENCHE CI FA BRUCE LEE? LA COLONNA SONORAI RAPPER INFILTRATIL'AUTO (VERA) DI PAUL WALKERDA ROSSE A GIALLEL'ANTI-PAUL WALKERLA CRITICALA CASA DI SYLVESTER STALLONEARRIVA LA GIULIETTAMANGA E ANIMEL'AUTO AD HOCLA FRASE PRESA IN PRESTITO«Un miracolo». Vin Diesel, nel piccolo video che, lunedì sera, ha ...

Grant Gustin sul set di The Flash 6 : al via le riprese della nuova stagione : Il periodo buio sta per finire e presto tra episodi da guardare e riguardare e il ritorno sul set, finalmente avremo qualcosa di cui sparlare. Tra le novità dell'ultima ora c'è il ritorno di Grant Gustin sul set di The Flash 6 per l'inizio delle riprese. Ebbene sì, la lunga pausa estiva per gli attori della serie The CW sta per finire, così come quella dei loro colleghi, ed è ormai ufficiale che il velocista scarlatto e il suo team saranno sul ...

Summertime - al via le riprese della serie Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo : cast : Se nel 2004 le vicende di Babi e Step vi hanno fatto palpitare il cuore, preparatevi a farvi coinvolgere dalla love story tra Ale su Summer, protagonisti di Summertime, la nuova serie originale Netflix, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – tratta dall’opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia le cui riprese sono partite a Ravenna. La serie sarà disponibile, nei 190 paesi in cui il servizio è attivo, ...

Al via le riprese del prequel de Il Trono di Spade - si torna in Irlanda per girare la serie HBO : Le riprese del prequel de Il Trono di Spade partono in un luogo familiare ai fan della celebre serie HBO. Entertainment Weekly ha annunciato l'inizio della produzione dello show che racconterà gli eventi antecedenti l'era degli Stark, Lannister e Targaryen. Il set è stato allestito di nuovo in Irlanda del Nord, che per anni è stata la location perfetta di Game of Thrones. Il magazine americano fa sapere che attualmente lo staff si è stabilito ...

Al via il processo a Silvio Berlusconi a Bari : stop della difesa ai microfoni di Radio Radicale e alle riprese : La decisione dei legali dell'ex premier, Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto: no al consenso alla registrazione integrale del procedimento. L'accusa per Berlusconi è quella di aver indotto Gianpi Tarantini a mentire sulle escort

Al via le riprese di The Umbrella Academy 2 - foto col cast della serie Netflix alla prima lettura del copione : Le riprese di The Umbrella Academy 2 sono ufficialmente iniziate. Lo comunica Gerard Way, creatore della serie tratta dai fumetti omonimi, nonché produttore esecutivo, condividendo alcune foto dal dietro le quinte che testimoniano l'incontro del cast per la seconda stagione. Netflix aveva rinnovato The Umbrealla Academy lo scorso aprile, un annuncio scontato visto i risultati. La serie risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con ...

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : casting ancora aperti - ecco come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

Aldo - Giovanni e Giacomo tornano al cinema : al via le riprese di «Odio l’estate» : Aldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAvevano detto che avrebbero preso strade diverse, per dedicarsi ciascuno ai propri progetti. Poi, sarebbero tornati, perché nessun litigio, nessun’acredine era ...

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Il Commissario Ricciardi - al via in Puglia le riprese della nuova fiction Rai : Sono iniziate a Taranto le riprese della fiction Rai sul Commissario Ricciardi, poliziotto napoletano nato dalla penna della scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo le tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale, il volto del protagonista sarà quello dell'attore avezzanese Lino Guanciale. De Giovanni è già "padre" dei romanzi, diventati poi una serie Rai in due stagioni, de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano ...

Al via le riprese della serie Netflix White Lines di Alex Pina - il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso : La serie Netflix White Lines di Alex Pina sta prendendo vita a Maiorca: la produzione è stata avvistata in diversi punti dell'isola, dove sono iniziate le riprese degli episodi che arriveranno sulla piattaforma non prima del 2020. A confermarlo è la stessa Vancouvermedia, la società di produzione di Alex Pina, il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso, che ha condiviso diverse notizie riguardanti l'avvio delle riprese della ...