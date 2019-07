Router WiFi portatile | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di domenica 7 luglio 2019) Avete bisogno di creare una rete wireless mobile da portare in giro per collegare tutti i vostri dispositivi (es. smartphone, tablet e notebook) ma non sapete quale dispositivo utilizzare? In questa guida d’acquisto vi sveleremo leggi di più...

pierlu__igi : @TIM_Official Ciao! Mi sapete dire se la Supergiga Video è utilizzabile anche su router wifi? - chimerarevo : ?? Acquistare un ripetitore Wi-Fi è una scelta molto importante se avete una casa molto grande e il vostro router no… - SimoneTota0 : Miglior Router Wifi 2019. Guida all’acquisto -