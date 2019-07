Il rinnovo di Kean ancora in sospeso | intanto la Juve è a caccia di un centravanti

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Lantus è dotata di un parco attaccanti di lusso, costituito da Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala e Higuain, eppure voci di mercato riferirebbero che sia in cerca di altri. Oltre ai big c'è un altro giovane cresciuto nel vivaio bianconero che risponde al nome di Moise. Il vercellese di origini ivoriane, dopo aver vissuto la prima parte della stagione da riserva, nella seconda tranche ha trovato più spazio ed ha segnato una buona media di gol. A marzo poi con la Nazionale maggiore il classe 2000 ha segnato due reti in quattro giorni che sono bastati per definirlo un mezzo eroe. Da tempo filtrano indiscrezioni in base alle quali l'attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2020, sarebbe vicino alcon il club di Andrea Agnelli, ma ad oggi non c'èil nero su bianco. I colpi di testa diL'eroe della primavera, in estate sembrerebbe diventato ...

