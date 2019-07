Se la donna non prova piacere potrebbe nascondersi una carenza vascolare : Il piacere sessuale femminile è al centro dell’attenzione scientifica da sempre e, secondo una recente ricerca, è profondamente legato alla vascolarizzazione del clitoride. Lo studio in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista International Journal of Impotence Research, è stato portato avanti da un’equipe coordinata dal Dottor Carmine Gazzaruso, medico responsabile del Servizio di Diabetologia e ...

Taranto - donna investita a San Pietro in Bevagna : Annarita non c'è l'ha fatta : La cittadina di Manduria, nel tarantino, è nuovamente sconvolta dal dolore per la perdita della loro concittadina, Annarita Massafra, di 51 anni. Si tratta della donna che sabato scorso, 29 giugno 2019, venne brutalmente investita da un'auto pirata che procedeva in via Egadi a San Pietro in Bevagna, frazione marittima della cittadina messapica. La donna si trovava ricoverata ormai da 5 giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Santissima ...

Marina Conte - madre di Marco Vannini : "Signora Leosini - mi ha fatto male sentirmi definire da lei 'Madonna Addolorata'. Non mi nomini più o mi descriva per quello che sono" : “Mi ha fatto male sentirmi appellare ‘Madonna Addolorata’ e ‘madre disperata’. Non lo sono affatto”: a parlare è Marina Conte, mamma di Marco Vannini, rivolgendosi alla conduttrice Franca Leosini tramite Facebook. La donna ha voluto rispondere alla giornalista di “Storie maledette” che, durante l’intervista ad Antonio Ciontoli, l’aveva definita in questi termini: “La madre ...

Ondata di maltempo nel sud del Giappone : inondazioni e frane - dispersa una donna : Piogge torrenziali stanno colpendo il sud del Giappone, causando inondazioni e frane: nella prefettura di Kogoshima, la più colpita, il governo ha inviato l’esercito in soccorso della popolazione locale. Le autorità hanno chiesto a centinaia di migliaia di residenti della regione di evacuare le proprie abitazioni. Una donna di 80 anni risulta dispersa a Soo, nel sud del Paese. Il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge ...

Nomine Ue - Conte : Italia non è alleata con Visegrad - alla Commissione vorrei una donna : Al suo arrivo a Bruxelles dove si deve sciogliere il nodo delle Nomine Ue, il premier Giuseppe Conte rivendica il lavoro diplomatico che vede il nostro Paese parte di un blocco di 11 nazioni che ha...

Emma Marrone spiega il sostegno alla Rackete : 'Solidarietà a una donna - non politica' : Sono stati due giorni di fuoco quelli che ha appena vissuto Emma Marrone: la sua scelta di difendere pubblicamente Carola Rackete ha scatenato la furente reazione di centinaia di utenti del web, che l'hanno ricoperta di insulti e brutte parole. La cantante, però, ieri pomeriggio ha voluto spiegare perché si è esposta a favore della capitana della Sea Watch: nelle intenzioni della salentina, non c'era affatto quella di fare politica, ma soltanto ...

Milan - Matteo Salvini non si trattiene : “esclusione dalle coppe? Meglio così. donnarumma lo avrei già venduto” : Matteo Salvini commenta la situazione del ‘suo’ Milan dopo l’esclusione dalle coppe: il vicepremier accetta con serenità la rinuncia all’Europa League e appoggia la possibile cessione di Donnarumma Situazione alquanto complessa quella che il Milan sta attraversando in questi giorni. Oggi è arrivata l’esclusione dalle coppe con i rossoneri che hanno sacrificato l’Europa League sull’altare del Fair ...

Adil Rami e Pamela Anderson non stanno più insieme - ma l’accusa della donna è pesante [FOTO] : Il difensore del Marsiglia Adil Rami e Pamela Anderson non stanno più insieme. E’ la stella ex star di ‘Baywatch’ ad annunciare pubblicamente di aver rotto con il calciatore, accusandolo duramente. “Gli ultimi due anni della mia vita sono stati una grande bugia“, si è sfogata la 51enne attrice in un lungo post su Instagram. “Sono stata presa in giro, portata a credere… eravamo un ‘grande ...

Il marito della donna uccisa da Marco Paolini : "Non lo perdono" : Claudio Carollo Massimo Meggiolaro, marito di Alessandra Lighezzolo, la donna morta in un incidente con l'attore bellunese, ritorna sull'intervista che Paolini ha rilasciato al Corriere "Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi", è il commento di Massimo Meggiolaro marito di Alessandra Lighezzolo ...

Emis Killa ancora senza freni su Twitter : “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle” : Il rapper non è nuovo a uscite del genere su Twitter. Le sue frasi hanno scatenato il caos sui social

