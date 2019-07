LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | un immenso

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui questa emozionante e lungamanon si ferma mai, buon proseguimento da OA Sport. Grande emozione nel box italiano, un ragazzo equilibrato destinato a grandissime cose! GAME SET MATCHCONTINUA IL SOGNO DI MATTEO ! 67 76 46 76 63, primi ottavi di finale della carriera in uno slam, seconda settimana ae tre match point salvati! 40-15 Sbaglia un comodo rovescio l’italiano, calma ora… 40-0 Lo scambio parte e si allunga questa volta, ma lo vince sempre Matteo! 3 match point! 30-0 E un’altra ottima prima favorisce il comodo smash! 15-0 Ventiduesimo Ace, non si ferma più il servizio diServono quattro punti per la storia! 5-3 Rapidissimo turno di battuta per l’argentino, non si è giocato ma oraserve per il match! 30-0 Esce la risposta di Matteo, ...

