Wimbledon – Tutto facile per Simona Halep | Azarenka ko in due set | la rumena agli ottavi

Wimbledon – Tutto facile per la Wozniacki - la danese accede al terzo turno stendendo la russa Kudermetova : La tennista danese non lascia scampo all’avversaria russa, superandola in scioltezza con il punteggio di 7-6,6-3 Caroline Wozniacki stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La danese non lascia scampo a Veronika Kudermetova, superandola nettamente con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Un match ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Rischia troppo con il dritto Fabbiano, si decide tutto al quinto set. 4-6 Largo il passante di Fabbiano, due set point per il croato. 4-5 Karlovic si apre il campo e poi chiude con lo smash. 4-4 Risposta di Fabbiano troppo profonda. 4-3 ACE VITALE DI FABBIANO! 3-3 Risposta profonda di Karlovic che sorprende l’azzurro. 3-2 Prima al corpo vincente per il croato. 3-1 Bel punto di ...