Serie D | il Pavia chiede il ripescaggio | lite con il Comune sullo stadio

(Di venerdì 5 luglio 2019) IlCalcio, retrocesso in Eccellenza, ha presentato domanda diinD. Un richiesta avanzata nonostante la società da un mese passata nelle mani di Giuseppe Nucera (imprenditore calabrese con interessi in Svizzera), sia in apertacon ilper la gestione dello“Fortunati”. Ilha un debito di circa 150mila euro con l’Amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto. La nuova società non ha raggiunto l’accordo con ile dovrà ora cercare un altro campo. Lega Pro, le prime decisioni: ammissioni, ripescaggi, suddivisione gironi e inizio campionato DETTAGLI Questa la nota diffusa dal club: “Incassata con grande amarezza l’ostilità deldiche ha negato la concessione del ‘Fortunati’ – si legge in una nota deldiffusa questa sera -, il nuovo presidente ...

