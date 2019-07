Journey to the Savage Planet - Prova

Domani a Catania la presentazione di “The Journey over the sea” : Il docufilm “The Journey over the sea”, realizzato nell’ambito dei progetti di Proxima sullo sfruttamento sessuale, sarà presentato Domani, a Catania

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Journey to the Savage Planet si mostra in 10 minuti di gameplay commentato dagli sviluppatori : Typhoon Studios ha rivelato alcune informazioni sul gameplay e sulla storia del suo prossimo titolo Journey to the Savage Planet durante una sessione di gameplay pubblicata sul canale YouTube di IGN.In Journey to the Savage Planet i giocatori verranno mandati su un misterioso pianeta da Kindred Technologies, la "quarta migliore compagnia di esplorazione interstellare" che lo sviluppatore descrive come la "peggior versione del mondo di SpaceX."Il ...

Sky : Children Of The Light - il nuovo titolo dei creatori di Journey - debutterà su iOS a luglio : Durante l'E3 è stato svelato un nuovo trailer di Sky: Children of the Light, il titolo creato da Thatgamecompany, studio di sviluppo di Journey.A partire da adesso sarete in grado di preordinare il gioco attraverso lo store iOS e la data di uscita è prevista per l'11 luglio. I giocatori che utilizzano Android e PC potranno acquistarlo prossimamente.Come riporta VG247, Sky: Children of the Light ha avuto un periodo di beta: manca un mese esatto ...

Il nuovo trailer gameplay di Journey to the Savage Planet ci immerge in un meraviglioso pianeta alieno : Il publisher internazionale 505 Games e Typhoon Studios hanno svelato un nuovo trailer di gameplay del gioco di esplorazione in prima persona: Journey to the Savage Planet. Questo nuovo trailer, mostrato durante la diretta E3 di Inside Xbox, ha deliziato gli spettatori con la sue coloratissime e fantasiose ambientazioni aliene, ricche di creature strane e meravigliose.Journey to the Savage Planet è un titolo di azione e avventura in prima ...

Journey to the Savage Planet : l'avventura sci-fi in prima persona ambientata in un coloratissimo mondo alieno si mostra in nuovi video gameplay : Journey to the Savage Planet è la particolare avventura sci-fi in prima persona ambientata in un coloratissimo mondo alieno annunciata nel corso dei The Game Awards 2018.Il gioco sarà presente all'E3 2019, con Typhoon Studios (studio composto da veterani del settore) che probabilmente svelerà la data di lancio del titolo.In vista dell'evento di Los Angeles, ecco arrivare nuovi video per Journey to the Savage Planet da alcune testate ...