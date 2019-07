Il tam tam azzurro | disertate il Toti day

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Augusto Minzolini Due giorni fa nel dibattito nell'aula di Montecitorio che ha visto Matteo Salvini criticare aspramente la decisione del gip di Agrigento che ha rimesso in libertà la «capitana» Carola, arrestata il giorno prima per avere rischiato di speronare con la Sea Watch una motovedetta della Guardia di finanza, hanno parlato in molti, ma nessun motiv - del primum vivere. Dobbiamo conquistarci un domani. Dobbiamo aggiornare identità e valori del partito e aprire una campagna d'ascolto nei territori». In fondo una posizione speculare a quella di Salvini di qualche anno fa, quando con la Lega che sfiorava il 4%, condusse una polemica dura contro Forza Italia impegnata nel Patto del Nazareno. La linea di, invece, continua a essere poco chiara: il governatore ligure punta a un rapporto stretto con il leader leghista che, almeno per ora, non sembra intenzionato a ...

NiNiktro : RT @trinity_mio: Ora il Tam tam riprende! Si alza il testosterone,impazza il Sovranismo mentre 54 naufraghi,tra cui 11 donne e 4 bambini ch… - carmelo_lipari : Non è colpa nostra che in quel periodo in Africa andava per la maggiore il tam tam - antonino365 : RT @antonino365: Da l'oscurità escono richiami e suoni che incantano la passione,seguo un tam tam che mi batte in testa e mi conduce dove b… -