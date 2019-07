Ed Sheeran | ora puoi finalmente ascoltare “Blow” | il featuring con Bruno Mars e Chris

Nasce l’Experience Room di Ed Sheeran a Milano per il nuovo EP No. 6 Collaborations Project : A pochi giorni dal rilascio del nuovo EP, arriva l'Experience Room di Ed Sheeran a Milano. L'Ed Quarter è quindi pronto al debutto, con apertura l'11 luglio prossimo e fino al 14, a due giorni dalla pubblicazione di No. 6 Collaborations Project. Lo spazio dedicato a Ed Sheeran sarà allestito all'interno del Mondadori Megastore di Milano, che aprirà ufficialmente l'11 luglio alle 18 con esperienze interattive musicali ma anche giorni. Per la ...

Ed Sheeran. Il bello del nuovo album - No.6 Collaborations Project. Con 22 altri artisti : In inglese si dice «straight to the point», in italiano l’equivalente è dritto al punto. Così ha fatto Ed Sheeran, che, alla vigilia del concerto milanese (mercoledì 19 giugno) che chiude le tre tappe italiane del suo tour, ha annunciato il titolo del disco in uscita il prossimo 12 luglio. Si chiama No.6 Collaborations Project, un nome lineare per il sesto disco del cantautore che, questa volta, ha puntato tutto ...

La scaletta del concerto di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano - ritiro biglietti e orari utili : Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano stasera, mercoledì 19 giugno, per il terzo ed ultimo appuntamento dal vivo nella penisola. Dopo i concerti che ha tenuto a Firenze Rocks e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente nelle date del 14 giugno e del 16 giugno, stasera il concerto di Ed Sheeran approda allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono esauriti: su TicketOne e nei punti vendita autorizzati non è più possibile acquistare ...

Ed Sheeran svela le collaborazioni di No.6 Collaborations Project - da Bruno Mars a Eminem - Camila Cabello e Khalid : A poche ore dal concerto in programma allo Stadio San Siro di Milano, Ed Sheeran ha annunciato la tracklist del suo nuovo disco di inediti, No.6 Collaborations Project. Come suggerisce il titolo, l'album sarà un disco di collaborazioni. Dopo il singolo con Justin Bieber, I Don’t Care, e dopo Cross Me con Chance The Rapper e PnB Rock, Ed Sheeran svela tutti gli altri artisti di calibro internazionale che accoglie nel suo disco in uscita il 12 ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma : info orari e restrizioni : Archiviato il successo di Firenze Rocks, arriva il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma. L'artista di Divide è quindi pronto a tornare sul palco con un nuovo show che prevede l'esecuzione dei brani dell'ultimo album ma anche di quelli che ha interpretato nel corso della sua carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ritiro dei tagliandi ...

Ed Sheeran a Firenze Rocks : scaletta - ultimi biglietti in prevendita e orari utili : Ed Sheeran a Firenze Rocks stasera, venerdì 14 giugno. Tutto è ormai pronto per accogliere uno degli artisti internazionali più apprezzati degli ultimi anni, uno di quei pochi che chitarra e voce è in grado di riempire gli stadi di tutto il mondo. Sono tre le tappe attese in Italia e si parte stasera con il concerto di Firenze in programma all'Ippodromo del Visarno (Visarno Arena) in occasione della manifestazione musicale Firenze ...

Ed Sheeran e Bruno Mars presto insieme in No. 6 Collaborations Project - l’album di duetti di prossima uscita : Ed Sheeran e Bruno Mars insieme per un duetto. La notizia è ormai ufficiale e sta facendo il giro del mondo a partire da una recente intervista rilasciata negli scorsi giorni da Ed Sheeran a Charlamagne Tha God. Parlando dei suoi progetti futuri e del nuovo disco di inediti, Ed Sheeran ha annunciato in via ufficiale una collaborazione con Bruno Mars, uno degli amici che farà parte del nuovo album di prossima pubblicazione, atteso seguito del ...

Audio e testo di Cross me di Ed Sheeran - nuovo singolo a sorpresa prima di No. 6 Collaborations Project : Arriva Cross me di Ed Sheeran, nuovo singolo con il quale l'artista di Halifax ha anticipato il nuovo EP annunciato per il 12 luglio e nel quale ha inserito unicamente duetti. La tracklist è già nota, mentre attendono di essere annunciati i nomi gli artisti coinvolti nelle collaborazioni. Nella lista di canzoni scelta c'è anche I don't care, che Ed Sheeran ha pubblicato con Justin Bieber, insieme a un'altra serie di brani che l'artista ...