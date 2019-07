Wes Anderson e Juman Malouf portano tesori in Fondazione Prada

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019)presenta "Il Sarcofago di Spitzmaus e altri", un progetto espositivo concepito da Wes, dal 20 settembre 2019 al 13 gennaio 2020 nella sede di Milano. L'anteprima stampa si svolgerà mercoledì 18 settembre. Organizzata in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la mostra riunisce 537 opere d'arte e oggetti selezionati dal regista cinematografico Wes(Houston, 1969) e dall'illustratrice, designer e scrittrice(Beirut, 1975) e provenienti da 12 collezioni del Kunsthistorisches Museum e da 11 dipartimenti del Naturhistorisches Museum di Vienna.Il titolo della mostra rende omaggio a una delle opere esposte, Il Sarcofago di Spitzmaus, una scatola di legno egiziana che contiene la mummia di un toporagno del IV secolo a.C. La mostra è una riflessione sulle motivazioni che guidano l'atto di collezionare e ...

