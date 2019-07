Va in ferie con l' ex moglie e la strangola

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Claudio Carollo Nostante fossero divorziati avevano organizzato le vacanze al mare insieme ai due figli minorenni. La donna è stata salvata per strda da un passante mentre l'ex marito tentava di strozzarla davanti ai bambini Avevano pensato bene di andare in vacanza insieme nonostante fossero divorziati, con i due bambini a seguito. L'uomo è stato arrestato per aver tentato dire l'ex. La coppia, entrambi 37enni originari della Romania, aveva organizzato lea Caorle, località di mare in provincia di Venezia, forte di un ritrovato equilibrio che confidava avrebbe riportato la pace in famiglia. Così non è stato. Nel pomeriggio di ieri, l'ex marito, risultato poi in stato di ubriachezza, avrebbe all'improvviso aggredito la donna dentro casa con calci e pugni davanti ai figli minorenni, inseguendola fino in strada quando lei ha provato a scappare con i ...

