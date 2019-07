TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini

App TikTok sotto indagine nel Regno Unito per violazione della legge sulla protezione dei dati dei minorenni : TikTok è un’app famosissima fra adolescenti e preadolescenti, per la condivisione di brevi video musicali amatoriali. Nelle ultime ore è stato ufficialmente confermato che l’azienda produttrice, il colosso cinese ByteDance, è sotto indagine nel Regno Unito per possibile violazione della legge sulla protezione dei dati , in merito alla gestione della privacy e della sicurezza dei minorenni . ...

Come tutela i dati dei minori? TikTok sotto indagine nel Regno Unito : Tiktok finisce sotto inchiesta nel Regno Unito (Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images) Tiktok, l’app cinese di condivisione di brevi video, è finita sotto inchiesta nel Regno Unito per via della cattiva gestione della sicurezza e della privacy dei suoi utenti più giovani. Come riferisce The Guardian, Elizabeth Denham, garante per la privacy del Regno Unito, ha dichiarato il 2 luglio davanti a una commissione parlamentare che la popolare ...