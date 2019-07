Previsioni meteo 4 luglio, temporali violenti al Nord con pericolo grandine (Di giovedì 4 luglio 2019) Secondo le Previsioni meteo del 4 luglio la penisola deve ancora fare i conti con i temporali che in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso Nord. Gran caldo al Sud. (Di giovedì 4 luglio 2019) Secondo ledel 4la penisola deve ancora fare i conti con iche in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso. Gran caldo al Sud.

Gli effetti del calo pressorio unito al forte calore e all'elevato tasso di umidità sta trasformando il nostro Paese in un serbatoio di energia per lo sviluppo di minacciose celle temporalesche. Stando alle previsioni meteo per il 4 luglio in queste ore la situazione rimarrà piuttosto critica e si teme anche per il pericolo della grandine. Sotto stretta osservazione saranno ancora tutti i rilievi del Nord soprattutto quelli alpini e prealpini ma anche la dorsale appenninica centro settentrionale. Fra le zone di pianura, invece, per gli esperti meteo a maggior rischio nelle prossime ore ci sono quelle piemontesi, lombarde, zone laghi ma anche alcuni tratti dell'Emilia e del Veneto.



L'energia in gioco è molto elevata e le celle temporalesche tendono a trasformarsi in eventi a tratti estremi accompagnati da intensi nubifragi, forti grandinate, frequente attività elettrica e anche da trombe d'aria. Sul resto d'Italia giovedì i temporali diurni appenninici risulteranno più isolati e più difficilmente si potrà assistere a sconfinamenti verso le coste e comunque si esauriranno in serata.