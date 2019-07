LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 0-1 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | dominio del romano nel

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Due ace uno più potente dell’altro die tre palle dell’1-1 in questo secondo set 15-0 Ottima accelerazione di dritto didopo un servizio potentissimo 1-0 perche si impone in questo primo game del secondo set.al servizio 40-15 Esageracon una palla corta molto complicata vista la zona di campo in cui era 30-15 Servizio ad uscire ben fatto dinon trova l’impatto giusto con la palla 15-15 Brutto errore diche non esegue bene un passante di rovescio adeguato 0-15 Affossa il drittoche non inizia nel migliore dei modi questo secondo set Chiude con il punteggio di 6-1, con un altro servizio vincente potentissimo, il nostro, dominante fino ad ora contro40-30 Una battuta micidiale al centro delle ...

zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal avanti di un set F… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Federer Barty e Stephens. Nadal Fognini e S… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Barty e Stephens Federer e Fognini in campo… -