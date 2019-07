Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9 1 a luglio

Ecco come fa uno smartphone a essere democratico : Il Wiko Wiew3L'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaL'headquarter di Wiko a MarsigliaIl Wiko Wiew3La gamma Wiko Wiew3Fuori tutti i luoghi comuni su Marsiglia che conoscete. La città del sapone, certo. Il porto commerciale, uno dei più importanti nel ...

HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone : Ecco i nuovi test di affidabilità : HONOR migliora i test di qualità e affidabilità dei suoi smartphone Android attestandosi sugli standard 3.2: ecco in cosa consistono le prove da superare nei controlli. L'articolo HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone: ecco i nuovi test di affidabilità proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale in virtù della quale offre ad alcuni utenti la possibilità di acquistare uno smartphone a rate L'articolo Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Vibrazioni strane sul vostro smartphone Huawei con EMUI 9.1? Ecco la causa : Pare siano diversi gli utenti Huawei che, dopo aver effettuato l'aggiornamento alla EMUI 9.1, hanno iniziato a riscontrare un fastidioso problema L'articolo Vibrazioni strane sul vostro smartphone Huawei con EMUI 9.1? Ecco la causa proviene da TuttoAndroid.

Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento : quali smartphone Android saranno aggiornati ad Android Q? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno la nuova major release secondo noi. L'articolo Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

LG inaugura una nuova gamma di smartphone economici : Ecco W10 - W30 e W30 Pro : LG ha ufficializzato in India ben tre nuovi smartphone che fanno capo ad una gamma inedita: W10, W30 e W30 Pro L'articolo LG inaugura una nuova gamma di smartphone economici: ecco W10, W30 e W30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Anche lo smartphone con doppio display sposa il 5G : Ecco Nubia X 5G edition : Nubia ha annunciato Nubia X 5G edition alla conferenza di Shangai 5G+, dov'è ufficialmente entrata a far parte della 5G Industry Alliance, ma non si è dilungata nel specificare alcuna specifica tecnica dello smartphone. L'articolo Anche lo smartphone con doppio display sposa il 5G: ecco Nubia X 5G edition proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9 L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia la EMUI 9.1 per questi 23 smartphone in Italia : Ecco le date : Huawei conferma ufficialmente il rilascio di EMUI 9.1 per 23 smartphone. Scoprite insieme a noi la lista completa con la data per ogni modello. L'articolo Huawei annuncia la EMUI 9.1 per questi 23 smartphone in Italia: ecco le date proviene da TuttoAndroid.

Ecco che cosa può fare il primo smartphone con fotocamera quadrupla da 64 MP : Il CEO di Realme India Madhav Sheth ha confermato con un tweet che la società lancerà in questo paese il primo smartphone con fotocamera da 64 MP. Il tweet non ha rivelato il nome del dispositivo in questione ma sarà dotato del sensore da 1,6 megapixel GW1 (1/1,72) di Samsung che impiega pixel della dimensione di 1,6 micron. Il tweet afferma inoltre che lo smartphone sarà in grado di effettuare scatti incredibilmente chiari in condizioni di ...

Ecco i nomi dei primi due smartphone CC9 di Xiaomi : Meitu sarebbe pronta a presentare, il 2 luglio, due versioni personalizzate degli Xiaomi CC9, chiamati Piccolo Principe e Piccola Fata. L'articolo Ecco i nomi dei primi due smartphone CC9 di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno : Ecco tutti gli smartphone di Huawei che riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 9.1 dal prossimo 27 giugno! L'articolo Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno proviene da TuttoAndroid.

Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati : Qualche produttore di smartphone ha già in programma di spingersi ad un rapporto schermo/corpo superiore al 100% e Ice Universe ci spiega come potrebbe fare L'articolo Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati proviene da TuttoAndroid.