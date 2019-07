Albiol | “Sono stati anni bellissimi Spero di tornare a Napoli per la festa scudetto”

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Raoulha parlato a Radio Kiss Kissdeglipassati in azzurro e del ritorno in Spagna, con il Villareal. “Per me sonoed incredibili a. Mi sono sentito come a casa e ringrazio tutti i tifosi napoletani per quello che mi hanno regalato. Ho vissuto annate fantastiche, è mancato il sogno scudetto ma sono sicuro che nei prossimisi possa realizzare”.si aspetta un grande futuro per il. Dice: “Abbiamo sfiorato il tricolore andando a vincere a Torino ma c’è un grande allenatore sulla panchina partenopea. Sono sicuro che anche quest’anno sarà lotta con la Juventus. Ancelotti conosce meglio la squadra e con i rinforzi che arriveranno sarà unancora più forte” Su Sarri alla Juventus: “Nel calcio non mi sorprende niente, è stata una scelta fatta dal mister perché la riteneva migliore. Sicuramente i tifosi delnon lo ...

