Ue | i tecnici della Commissione | “La procedura d’infrazione contro l’Italia non è

F1 - slitta a ottobre la presentazione dei nuovi regolamenti tecnici in vista della stagione 2021 : La rivoluzione della Formula Uno viene rimandata, almeno per quanto riguarda la sua programmazione iniziale. I nuovi regolamenti in ottica campionato 2021 (che si annunciano come una nuova svolta che segnerà gli anni successivi come per quanto successo con i motori ibridi nel 2014 oppure con il cambio di impostazione delle vetture del 2017) infatti, saranno svelati solamente nel prossimo mese di ottobre e non entro giugno come annunciato in ...