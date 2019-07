wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019)si espande nel mondo dei ristoranti e aggiunge alla sua app l’opzione per prenotare e sedersi al tavolo. Al momento la funzione Dine-in, ancora in fase di rodaggio, è attiva soltanto in alcune città degli Stati Uniti, tra cui Austin, Dallas, Phoenix and San Diego, e permette agli utenti di ordinare anticipatamente il proprio cibo preferito ale di arrivare nel momento in cui èper essere servito al tavolo. In sostanza, se si sceglie il servizio Dine-in, tramite la piattaforma gli utenti sono costantemente informati sui tempi di preparazione e sulla distanza dal, così da garantire che all’arrivo sia tutto. Inoltre, con questa opzione i ristoranti aderenti possono garantirsi clienti al tavolo anche negli orari in cui generalmente c’è poca affluenza, ovvero all’apertura e alla chiusura, potendo ricevere il 100% delle mance sia tramite app sia ...

MilanoCitExpo : Uber Eats, ora ordini via app e ti siedi al ristorante quando è pronto #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - UniversoSocialM : Da servizio a piattaforma. Uber Eats alza il tiro - intenerifenews : Da servizio a piattaforma. Uber Eats alza il tiro -