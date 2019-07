Tom Holland ha descritto la sua vita sentimentale con una parola che non ti saresti mai

Tom Holland - le 5 lezioni di stile di Spiderman : I giorni da novizio di Tom Holland, come giovane star hollywoodiana e supereroe della Marvel, sembrano ormai essere finiti: il giovane attore infatti, diventato protagonista due anni fa della pellicola Spider-Man: Homecoming, dopo essere stato parte anche della saga Avengers conclusasi con l'ultimo capitolo Endgame, la prossima settimana sbarcherà nuovamente sul grande schermo con Spider-Man: Far from Home. L'interprete ...

Tom Holland ha dimostrato di essere un vero supereroe salvando una fan in difficoltà : Standing ovation The post Tom Holland ha dimostrato di essere un vero supereroe salvando una fan in difficoltà appeared first on News Mtv Italia.

Tom Holland ha negato i rumors secondo cui starebbe frequentando Zendaya : E in generale, ha detto di essere single al momento The post Tom Holland ha negato i rumors secondo cui starebbe frequentando Zendaya appeared first on News Mtv Italia.