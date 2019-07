Cavalcami, cavalcami più forte! A Temptation Island Katia Fanelli e la proposta hot al single Giovanni (Di mercoledì 3 luglio 2019) A Temptation Island il clima si fa sempre più caldo, le parole di Katia al single Giovanni hanno fatto infuriare il suo fidanzato Vittorio.Il ragazzo di Katia Fanelli, una delle protagoniste dell'edizione 2019 di Temptation Island, dopo aver sentito le parole della ragazza rientra nel villaggio e, preso dalla rabbia, ribalta una poltrona. La ragazza "fotonica" se la gode e non nasconde affatto le sue attenzioni per il single Giovanni.



Le altre coppie, comunque, non sono da meno. La prima puntata del reality show si era conclusa con la richiesta di un falò di confronto di Nunzia dopo aver visto il fidanzato troppo vicino alla single Sonia. Il ragazzo era stato ripreso mentre diceva alla tentatrice: "Io sto lì e me la tengo buona"; Arcangelo, inoltre, è stato immortalato mentre dava un bacio sulle labbra a Sonia mentre lei le diceva: "Sono 13 anni che stai con lei e l'hai sempre tradita". Parole che hanno fatto arrabbiare Nunzia, la quale ha subito chiesto un falò di confronto. Andrea e Jessica, invece, avrebbero dovuto sposarsi ma il rapporto tra loro è stato messo in crisi dal single Alessandro che tra abbracci, coccole e belle parole per Jessica sta cercando di separare i due.