Nuovo campo di calcio in complesso Ater Torrevecchia | domani inaugurazione

[FOTO]Casillas di Nuovo in campo : “Si torna a lavoro - primo giorno” : Iker Casillas torna ad allenarsi. Dopo l’infarto che lo aveva colpito il primo maggio durante un allenamento, il portiere spagnolo ha ripreso a lavorare sul campo. Il 38enne è ancora del Porto: il contratto scadrà a giugno 2020. La sua soddisfazione in un tweet: Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019 Tutto il mondo applaude quest’uomo per il suo ...

Migranti - alla Camera parla Habte - rifugiato eritreo : “Campo profughi luogo di disperazione - con corridoio un Nuovo inizio” : “Mio padre è morto quando avevo quattro anni, io ho perso la vista un anno dopo. Sono fuggito dall’Eritrea verso il Sudan, poi in Etiopia perché ero perseguitato per la mia fede e per il conflitto. Ho vissuto per quattro anni nel campo di Shimelba. Un luogo di disperazione, mi sentivo impotente. Non voglio ricordarlo“. È la storia raccontata, nel corso di un convegno alla Camera dei deputati sul tema immigrazione, ...

Calciomercato Milan - nome Nuovo per il centrocampo : sondaggio per Torreira : Calciomercato Milan – Il Milan 2019-2020 inizia a prendere forma. Ieri la ‘sistemazione’ dell’area tecnica, con Maldini direttore tecnico e Boban Chief Football Officer. Ora si attende l’annuncio di Giampaolo, che ieri si è liberato dalla Sampdoria. Proprio con Giampaolo si è già parlato di campagna acquisti. In ballo sempre i nomi di Sensi per il centrocampo e Lovren per la difesa, ma ci sono anche alcuni ...

Selena Gomez dall’ospedale al campo da baseball - fa beneficenza e svela un titolo dal Nuovo album : Mentre continua a lavorare al nuovo album di inediti, il successore di Revival, Selena Gomez non smette di fare beneficenza. Venerdì 7 giugno è stata al Children's Mercy Hospital di Kansas City, per far visita ai giovani pazienti dell'ospedale, insieme agli attori Paul Rudd, David Koechner ed Eric Stonestreet. Portando un po' di allegria ai degenti, tra foto, autografi e chiacchiere, ha anche promosso l'asta di beneficenza di Big Slick ...

Pogba alla Juventus - ora cambia tutto : nasce il Nuovo centrocampo bianconero! : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato anche dalla stampa inglese, Pogba sarebbe pronto a riaprire in maniera totale ad un suo ritorno in maglia bianconera. Un affondo che Paratici potrebbe confermare. Il […] More

Inter - Nuovo obiettivo a centrocampo : nel mirino ci sarebbe Pellegrini : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono usciti dal settlment agreement siglato con la Uefa qualche anno fa, quando alla guida del club c'era Erick Thohir, e avranno maggiore margine di manovra in sede di trattative. Suning, comunque, darà sempre un occhio al bilancio, che in questa stagione sfiorerà i quattrocento milioni di euro di fatturato. Una delle priorità sarà ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli italiani in campo oggi (martedì 14 maggio). Orari e tv. Tocca di Nuovo a Berrettini e Cecchinato : Giornata con tre italiani in campo quella di oggi agli Internazionali d’Italia del Foro italico di Roma. Matteo Berrettini e Marco Cecchinato giocano già il loro incontro di secondo turno entrambi contro due tedeschi, rispettivamente contro la testa di serie numero 4 e campione del 2017 Alexander Zverev e contro il veterano Philipp Kohlschreiber, mentre Andrea Basso, che nelle prequalificazioni ha giocato il torneo della vita vincendo la ...