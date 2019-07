LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 6-7 6-3 | 3-4 | prosegue senza break

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Smorzata del croato fermata dal nastro. 15-15 Volèe diche si insacca in rete. 0-15 Passante ditroppo lungo. 3-4 Prima al corpo impossibile da prendere per. 40-30 Si salva sempre con la prima il croato. 30-30 Ancora volèe troppo profonda per. 30-15raggiunge quota 30 ace. 15-15 Ace del croato. 0-15 Volèe lunga di. 3-3 Chiude con la prima vincente l’azzurro. 40-0 Secondo ace consecutivo! 30-0 Ace del pugliese. 15-0 Prima e dritto vincente di. 2-3 Serve and volley che consente al croato di chiudere a zero. 40-0 Ancora una prima vincente di. 30-0 Prima poderosa giocata dal croato. 15-0 Risposta dilarga di un nulla. 2-2 Risposta lunga di. A-40 Ace di! 40-40chiama un challenge ma la palla era buona. 40-30 Stringe ...

