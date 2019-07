Le Universiadi non bastano | per la Rai Napoli è sempre la città difficile e dal caffè

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi : nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama , inframmezzata dalla marcatura di Goldoni , che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni , ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama . Alla ...

Borriello : “I soldi per le Universiadi non li mette De Luca ma i contribuenti” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Piuenne in merito alle Universiadi: “I soldi per le Universiadi sono dei contribuenti, non li mette De Luca. I soldi non li mettono gli amministratori dalla loro tasca, sono fondi pubblici. Noi non mettiamo soldi, veniamo pagati per amministrare quelli pubblici”. Il San Paolo, per Borriello, è una delle cose più belle delle Universiadi: “progettata ...