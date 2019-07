Johnny Depp contro Amber Heard | entra in scena James Franco

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)si raccontasi raccontasi raccontasi raccontasi racconta«Lui chi è?», cantava Renato Zero, «come mai lo hai portato con te». No, qui il triangolo non c’, ma c’è comunque un terzo «incomodo». Suo malgrado, infatti,si ritrova coinvolto nella battaglia legale in corso tra. Da mesi, infatti, gli ex coniugi si accusano a vicenda di violenza domestica, raccontando dettagliatamente presunte liti finite male. In questa guerra senza esclusione di colpi, eccore all’improvviso l’attore americano, beccato dalle telecamere di sorveglianza della vecchia casa della coppia. Ebbene sì, il 22 maggio 2016, 24 ore dopo una violenza denunciata daè stato ripreso mentre usciva dall’ascensore dello stabile di Los Angeles, proprio insieme alla collega. «Sia lui che Elon Musk (partner ...

