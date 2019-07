Incastrato tra rocce, 17enne annega

Un ragazzo di 17 anni èto nel torrente Chiusella, in provincia di Torino. Originario dell'Albania, ma residente a Settimo Torinese, era con tre amici alle Gole di Garavot. Ilè rimastotra lenel torrente e non è riuscito a riemergere. Gli amici hanno dato l'allarme, ma quando i sommozzatori lo hanno recuperato non c'era più nulla da fare.(Di mercoledì 3 luglio 2019)