HITMAN 2 – Ecco la Roadmap dei Contenuti di luglio 2019

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive svelano oggi ladeidiper2 dando una dettagliata panoramica deiscaricabili (DLC) e degli aggiornamenti gratuiti in arrivo durante questo mese. Come parte di questa nuova ondata di, la nuova mappa per la modalità Sniper Assassin, ‘The Prison,’ sarà disponibile dal 30per I possessori del Pacchetto Espansione di2 e porterà i giocatori nella gelida tundra Siberiana dove potranno sbloccare il Fucile da Cecchino Artico Druzhina 34 ICA. Inoltre, i giocatori avranno accesso a tutta una serie digratuiti per2, incluso un nuovo pacchetto sfida, contratti, escalation, outfit e altro ancora. Il Pass Espansioni2 comprende anche il Pacchetto Espansione 1 e il Pacchetto ...

