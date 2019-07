David Sassoli | chi è nuovo presidente Europarlamento Lanciato da Santoro in Rai

Come si è arrivati all'elezione a sorpresa di David Sassoli : Fino a pochi giorni fa non aveva fatto parte del totonomine: per la guida del Parlamento europeo si era pensato a una staffetta fra liberali e verdi, oppure a un incarico a Manfred Weber, a parziale compensazione del siluramento del suo ruolo di “spitzenkandidat” dei Popolari alla Commissione. Durante la conferenza stampa subito dopo la sua elezione, lo stesso David Sassoli ha detto di essere stato “stupito” quando a ridosso della scadenza ...

David Sassoli - tra fiori - pianoforte - storia e presepe. E un sogno europeo spiegato anche ai figli : “Non conta solo l’Italia” : Per raccontare l’uomo bastano le sue passioni. I fiori, anzitutto: “È capace di stare un’ora all’aeroporto di Amsterdam a cercare un particolare bulbo da piantare nella sua villa a Roma. E ci riempie di foto del suo giardino su Whatsapp”, racconta chi lo conosce bene. Il presepe napoletano, quello vero, che da diversi anni è installato in una stanza di quella stessa villa: “Ogni novembre fa arrivare nuovi pezzi pregiatissimi da San Gregorio ...

La libertà di Carola Rackete e l'Europa di David Sassoli : Parole ben pesate e concetti giuridicamente perfetti. Salvini si mette contro la magistratura, pensando forse di poter approfittare di un momento di sbandamento per le note vicende. Non è detto che finisca bene. Gli argomenti comunque sono allo stesso tempo risibili e anticostituzionali, mentre lo

Il manifesto di David Sassoli per una nuova Europa : [Al secondo scrutinio, con 345 voti a favore, l'eurodeputato del Pd, David Sassoli, è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Giornalista, già vicedirettore del Tg1 tra il 2006 e il 2009, Sassoli è stato vicepresidente del Parlamento europeo nella passata legislatura (2014-2019) e capodelega

Matteo Salvini contro l’elezione di David Sassoli. Pd : “Prima gli italiani - ma solo se leghisti” : Per Matteo Salvini l'elezione di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo non rispetta il voto dei cittadini italiani ed europei. Subito sono arrivate le repliche degli esponenti dem: "È stato votato dai tre gruppi più importanti del Parlamento europeo, il più piccolo dei quali ha 30 deputati più del vostro. Ed è pure un italiano. Sovranista dei miei stivali", ha commentato Carlo Calenda. Andrea Romano invece accusa: "Prima gli ...

Le cose da sapere su David Sassoli - il nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli (foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) Ci sarà anche un italiano ai vertici delle istituzioni europee. L’euroParlamento ha eletto come suo presidente David Sassoli, ex volto storico del Tg1 ed esponente dei socialisti europei. Sassoli, che sostituirà Antonio Tajani, è stato scelto al secondo turno con una maggioranza trasversale che gli ha permesso di prevalere sugli altri tre candidati: Ska Keller, leader dei Verdi, Sira ...

Parlamento europeo - David Sassoli è il nuovo presidente : È il nuovo presidente del Parlamento europeo: al secondo scrutinio, David Sassoli, candidato ufficiale dei Socialisti e democratici sostenuto anche dal Ppe, è stato eletto durante la seduta plenaria a Strasburgo con 345 voti. Alla prima tornata si era fermato a 325 preferenze: non ce l’aveva fatta per un soffio a raggiungere le 332 per la maggioranza assoluta. Tra i partiti italiani, solo il Pd lo ha votato. Astenuta Forza Italia, mentre Lega e ...

David Sassoli - chi è il nuovo presidente europarlamento/ La Boldrini "I sovranisti…" : David Sassoli, chi è il nuovo presidente dell'europarlamento. Il Tweet di Laura Boldrini: "I sovranisti volevano distruggere l'Europa…"

Chi è David Sassoli il nuovo presidente del Parlamento Europeo. La carriera : Chi è David Sassoli il nuovo presidente del Parlamento Europeo. La carriera David Sassoli è un giornalista italiano, nato a Firenze nel 1956, prestato da alcuni anni alla politica. Il volto di Sassoli è molto noto al grande pubblico visto che ha condotto per diversi anni le edizioni più seguite del Tg1. Proprio la Rai è stata, professionalmente, la sua casa prima di diventare nel 2009 parlamentare Europeo. Sassoli è stato eletto presidente ...

David Sassoli - chi è il nuovo presidente del Parlamento europeo : dal Tg1 alla carriera politica : È il successore di Antonio Tajani e arriva alla presidenza del Parlamento europeo dopo 10 anni passati tra Bruxelles e Strasburgo. Ma prima di intraprendere la carriera politica, David Sassoli è stato giornalista per la carta stampata e la tv, passando dai quotidiani locali ai vertici dei telegiornali della Rai. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, ha iniziato a lavorare molto giovane come giornalista da collaboratore per piccoli giornali e in ...

David Sassoli nuovo presidente dell’Europarlamento : «I cittadini credono ancora nell’Ue» : L’ex mezzobusto del Tg1 centra il traguardo alla seconda votazione con 345 sì e succede al collega giornalista Tajani

David Sassoli - CHI È IL NUOVO PRESIDENTE EUROPARLAMENTO/ "Subito riformare Dublino" : DAVID SASSOLI eletto come NUOVO PRESIDENTE del Parlamento Europeo: ecco chi è l'esponente del Pd. Subito riforma dei Trattati di Dublino

Elezione presidente parlamento europeo 2019 : eletto David Sassoli : Elezione presidente parlamento europeo 2019: eletto David Sassoli David Sassoli era il candidato dei Socialisti e Democratici per la presidenza del parlamento europeo. È stato eletto alla seconda votazione con 345 voti, la maggioranza era fissata a quota 334. Elezione presidente parlamento europeo: eletto Sassoli Ha battuto la candidata dei Verdi Keller e quella della sinistra Rego, ora, prenderà il posto di un altro italiano Antonio ...

David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo. “Ora cambiare regole sui migranti” : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli erano mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. All’europarlamentare dem, ex giornalista, vicedirettore e conduttore del Tg1, sono andati 345 voti, 11 in più rispetto a quelli necessari per il quorum. Tra i partiti italiani, solo il Pd l’ha votato. Forza Italia si è ...