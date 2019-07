Camera | il Pd per non spaccarsi in Aula si astiene dal voto su sostegno a motovedette

Blocco fotoCamera per Samsung Galaxy S10 durante la registrazione di video : alcune soluzioni : Emergono ulteriori indicazioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 in queste ore. Il produttore coreano non si sta limitando a muovere la macchina commerciale del suo top di gamma 2019, come abbiamo notato con un articolo specifico nella giornata di ieri, ma a quanto pare ha bisogno di intervenire per mettersi alle spalle alcuni bug emersi qua e là in questo periodo. Uno di questi, nello specifico, potrebbe portare all'interruzione della ...

La Lega fa muro - niente audizione alla Camera per i rappresentanti Sea Watch : I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati oggi nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo ha comunicato la presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo, agli uffici di presidenza delle due commissioni riuniti in congiunta, dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch, chiesta da Pd e +Europa, e aveva chiesto ...

Controllate gli aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S8+ - ci sono le patch di luglio e una nuova funzione per la fotoCamera : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ si aggiornano in Europa con le nuovissime patch di sicurezza di luglio 2019 e la scansione dei codici QR direttamente dall'app fotocamera. Ecco le novità dei firmware G950FXXU5DSFB e G955FXXU5DSFB. L'articolo Controllate gli aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S8+, ci sono le patch di luglio e una nuova funzione per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Evolve alla grande la fotoCamera per Samsung Galaxy S9 o Note 9 : cala il gap con S10 il 2 luglio : Arrivano a distanza di qualche giorno alcune informazioni davvero interessanti per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 o Note 9 e che, al contempo, erano ansiosi di toccare con mano delle funzioni che in qualche modo facessero abbassare il gap con il Samsung Galaxy S10. In particolare, oggi tocca dare continuità rispetto a quanto riportato di recente a proposito del top di gamma 2018, alla luce di alcuni dettagli che potrebbero ...

Migranti - alla Camera parla Habte - rifugiato eritreo : “Campo profughi luogo di disperazione - con corridoio un nuovo inizio” : “Mio padre è morto quando avevo quattro anni, io ho perso la vista un anno dopo. Sono fuggito dall’Eritrea verso il Sudan, poi in Etiopia perché ero perseguitato per la mia fede e per il conflitto. Ho vissuto per quattro anni nel campo di Shimelba. Un luogo di disperazione, mi sentivo impotente. Non voglio ricordarlo“. È la storia raccontata, nel corso di un convegno alla Camera dei deputati sul tema immigrazione, ...

Rivoluzione design per Huawei Mate 30 con fotoCamera circolare? La foto : Al lancio dell'ammiraglia Huawei Mate 30 mancano all'incirca tre mesi considerando il suo lancio più che probabile tra settembre e ottobre. Una prima foto tuttavia mostrerebbe la cover posteriore del top di gamma e gli spunti di riflessione a tal proposito sono almeno due. Non c'è dubbio sul fatto che la serie Mate sia tra le più aMate tra i fan del produttore cinese e non solo. Oltre all'ottima scheda hardware, è particolarmente gradito il ...

App - Bye Bye Camera ti permette di cancellare le persone dalle tue foto : Se anche il Garzanti ha ceduto e ha inserito il termine «photoshoppare» all’interno del dizionario vuol dire che l’arte del fotoritocco (con app o senza) si è diffusa a macchia d’olio. Un’operazione che non riguarda più soltanto i fotografi professionisti ma che si è estesa a tutti, complice la diffusione degli smartphone. I nuovi telefoni hanno soppiantato le macchine fotografiche compatte e hanno aumentato via via la qualità e la risoluzione ...

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Presto i diciottenni potranno votare per eleggere il Senato - ok in commissione alla Camera : L'età necessaria per votare ed eleggere il Senato potrebbe abbassarsi Presto a 18 anni. La proposta di riforma costituzionale presentata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ha ricevuto l'ok della commissione alla Camera per abbassare il limite attuale di 25 anni previsto dalla Costituzione. Si discute se abbassare anche l'età per essere eletti, che al momento è 40 anni.Continua a leggere

Prime novità per Google FotoCamera sui Google Pixel 4 : ecco cosa ci aspetta : Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera. L'articolo Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4: ecco cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.

FotoCamera del Samsung Galaxy S10 al top con patch di giugno : scanner per codici QR : Si torna a parlare di Samsung Galaxy S10 anche dal punto di vista dello sviluppo software in queste ore in Italia, grazie alla distribuzione della patch di giugno che è finalmente scattata anche in Europa. Dopo le prime segnalazioni in Asia, a proposito del device dotato del chip Snapdragon, infatti, oggi 24 giugno possiamo finalmente conoscere più da vicino alcune specifiche di un pacchetto software che a stretto giro dovremmo iniziare a ...

Porta per 700 km una Camera da letto sul tetto dell'auto : i carabinieri gli ritirano la patente : Era partito da Bari ed era diretto a Savona l’uomo che ieri sera, all’uscita dell’A22 di Carpi, vicino Modena, ha deciso di effettuare una breve sosta per rifocillarsi. In quel frangente, però, una pattuglia di carabinieri ha notato l’insolito carico accatastato sul tetto del veicolo: l’auto sembrava uscita da un film di Fantozzi.Una camera da letto completa di armadio, quattro biciclette, qualche pensile di ...

