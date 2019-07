Calciomercato Sampdoria | ultime notizie | Andersen-Lione | asse con l’Inter

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)con l’Inter Dopo l’era Marco Giampaolo, passato al Milan, per laè tempo di ripartire da Eusebio Di Francesco. In attesa di capire il futuro della società, i blucerchiati si muovono sul mercato tra entrate ed uscite: ecco lein merito.: in entrata si fanno diversi nomi Lasembrerebbe essere alla ricerca di esterni per mister Di Francesco; alcuni dei nomi trapelati sino ad ora sono quelli di Defrel, Berardi, Karamoh, Eder, o Brekalo. Va avanti la trattativa tra lae il Gimnasia La Plata per Jan Hurtado, centravanti cl2000 su cui da tempo i doriani avrebbero messo gli occhi a dosso, ma a meno di colpi di scena, la trattativa per il colombiano sembra lunga e difficoltosa. C’è da segnalare un interessantecon ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, accordo vicino con il Lione per la cessione di #Andersen ???? - DiMarzio : ???? #Sampdoria e #Lione continuano a trattare per #Andersen - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, fatta per #Kownacki al #FortunaDusseldorf Offerta del #Lione per #Andersen -