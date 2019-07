Autostrade | i giuristi del Mit | “Alto rischio di contenzioso con revoca concessione”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Non gli diamo neanche un centesimo, siamo sicuri delle nostre azioni”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli tiene il punto sulladella concessione addopo il crollo del ponte Morandi e, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, ribadisce la linea sua e del Movimento 5 stelle sulla questione, assicurando che lo Stato non pagherà la penale di 22 miliardi prevista da una clausola del contratto con Aspi. “Il M5s intende proporre in sede politica latotale della concessione perché ci sono tutte condizioni giuridiche per poterlo fare”, insiste il ministro riferendosi al parere della commissione didel Mit secondo cuiè “gravemente inadempiente” per il crollo del ponte Morandi, motivo che potrebbe permettere launilaterale. Ma, a differenza di quanto emerso dalle ...

