Ancelotti ha convinto De Laurentiis dell’importanza dell’alleanza con i procuratori

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Nuovo Napoli Paradiso”. Titola così il Corriere della Sera un lungo articolo sul mercato del club di De, il più attivo dell’estate finora. Il merito? Di Carlo, che haDea stringere alleanze con iche il presidente ha sempre avversato, tanto da definirli “il cancro del calcio”. Una svolta, dopo 14 anni alla guida del club. Deha fatto sua la massima di Thomas Jefferson, scrive il CorSera: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare ciò che non hai mai fatto” Ed ha stravolto le sue opinioni e anche le sue abitudini imparando il gioco sottile delle alleanze che rende possibile arrivare dove prima non si immaginava di poter arrivare. Così, oggi siede disinvolto al tavolo delle trattative con Raiola e Mendes. È già concluso l’affare Manolas, James Rodriguez è a un passo e ...

