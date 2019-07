Abbonamenti Napoli 2019-20 | Gazzetta | “Tutto pronto | ecco quando partirà la vendita”

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019)-20. Uno stadio tutto rifatto e i grandi colpi di calciomercato stanno riaccendendo l’ entusiasmo dei tifosi partenopei. In città va sempre più scemando i malumori delle ultime stagioni, con i tifosi azzurri che si preparano ad abbonarsi per assistere alle gare della seconda edizione deltargato Ancelotti. Di seguito quanto riportato dall’ edizione online de ‘Ladello Sport”. “La fiamma è accesa, in tutti i sensi. Quella delle Universiadi che mercoledì avranno la sua cerimonia inaugurale (c’è già il tutto esaurito) e quella della passione calcistica. Filo conduttore il San Paolo rinnovato. Il vecchio stadio di Fuorigrotta si è dato una bella rinfrescata e fra seggiolini nuovi, maxi schermi, luci e audio finalmente all’avanguardia, diventa più accogliente anche in prospettiva calcistica....

