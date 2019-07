Traghetto fermo in mare tutta la notte | l' odissea dei passeggeri

Ripartito il Traghetto fermo in mare da ore - “un’odissea” : E’ rimasto fermo per ore, dalla notte, in mezzo al mare, il traghetto “Egnazia“, della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo: l’imbarcazione è partita da Salerno intorno all’una di notte, in ritardo di circa 3 ore, e doveva raggiungere Catania. In seguito, durante la navigazione ci sono stati dei problemi. Diversi passeggeri a bordo hanno definito il viaggio “un’odissea”, denunciando di ...

