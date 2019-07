The Resident seconda puntata | trama e anticipazioni 2 luglio 2019 su Rai 1

cubemagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) THE. La serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry va in onda in chiaro su Rai 1 martedì 2. Ecco di seguitosulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Thesu Rai 1 The– episodio 4 Crisi di identità. Una incomprensione al pronto soccorso porta Conrad a dare una cattiva notizia alla famiglia sbagliata. Accortosi dell’errore, il giovane medico cerca di rimediare. Nel frattempo, Nic è sempre alle prese con la documentazione mancante riguardo a Lily e la situazione si fa pressante, perché la giovane presenta un’allergia di cui non si riesce a comprendere l’origine. Davon, invece, sembra legarsi emotivamente a una paziente, mentre Mina viene messa in panchina a causa di un ...

espressonline : #TheResident e quei poveri malati made in Usa. Di @dondibea - zazoomblog : THE RESIDENT- Anticipazioni 2 luglio 2019: Mina verrà licenziata? - #RESIDENT- #Anticipazioni #luglio - InoGiuseppe : Tutti gli appuntamenti in prima serata con i canali in chiaro. #guidatv -