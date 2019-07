Sea Watch | Carola Rackete torna libera | il gip non ha convalidato l’arresto

Sea Watch - il giudice non convalida l’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari : la comandante è libera : Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera. L'articolo Sea Watch, il giudice non convalida l’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari: la comandante è libera ...

Sea Watch 3 : la Germania accoglierà un terzo dei migranti - nave verso Licata : La Germania, secondo quanto riferisce l’edizione online dello Spiegel, ha deciso di accogliere un terzo dei 42 migranti sbarcati dalla Sea Watch 3 a Lampedusa. Accolto l’appello delle autorità italiane, che intanto hanno fatto ripartire la nave della ong dal porto dell'isola. Scortata da una motovedetta della Guardia di finanza, la Sea Watch 3 rimarrà sotto sequestro nel porto di Licata assieme alla Mare Ionio della Ong Mediterranea.La ong ...

Sea Watch 3 - Matteo Salvini ringrazia Carola Rackete : le cifre-choc dell'ultimo sondaggio sulla Lega : Il primo effetto del caso Sea Watch lo ha fotografato ieri il sondaggio settimanale di Swg per il tg La7: la Lega sale al 38% nelle intenzioni di voto, guadagnando in sette giorni lo 0,7%. Il Pd è fermo al 22,6%, il M5S scende al 17,2 (-0,8%), Forza Italia e Fratelli d' Italia rimangono sostanzialme

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

Gino Strada : “Sea Watch ha tutta la mia solidarietà. Si indaghi piuttosto sui soldi della Lega” : "Sea Watch ha tutta la mia solidarietà perché ha fatto ciò che è giusto. Sappiamo già che dall'indagine non uscirà niente: sarebbe meglio che indaghino sui soldi della Lega. I fascisti vorrebbero che le cose andassero diversamente, ma poi le accuse anche in tribunale si smontano", così Gino Strada commenta il caso Sea Watch e attacca Matteo Salvini.Continua a leggere

Sea Watch - portavoce di Macron : 'Italia non all'altezza - Salvini inaccettabile' : I rapporti tra l'Italia e la Francia, com'è noto, non possono essere certo considerati ai massimi storici. Lega e Movimento Cinque Stelle, infatti, non hanno mai dato dimostrazione di sprizzare simpatia nei confronti di Macron e le ruggini di qualche mese, pur apparendo superate, non possono certo essere state dimenticate. Tra i due paesi ci sono tavoli su cui la discordia continua ad essere viva, come ad esempio quello dell'immigrazione. Matteo ...

Sea Watch - scatta la denuncia al Garante della Privacy per la foto segnaletica di Carola Rackete : Lo studio legale Wildside Human First ha presentato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali, in seguito alla diffusione della foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete: "La diffusione di quella foto viola molte più leggi di quanto si possa immaginare", spiegano gli avvocati.Continua a leggere

Sea Watch 3 - la Francia attacca l'Italia per Carola Rackete? Toh che caso - si "scorda" di Francesca : La Francia che tanto fa la predica all'Italia si è dimenticata di Francesca Peirotti, 31enne di Cuneo condannata per aver aiutato otto migranti ad attraversare il confine. Per lei la corte d'appello di Aix En Provence ha riserbato sei mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena. La sua

Carola Rackete - Salvini : «La vorrei in carcere - sarà espulsa». Sea Watch : «Avanti con i salvataggi» : «Mi pare che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime: non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco ad una nave...

Sondaggio - ecco cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch (e intanto la Lega vola) : Secondo una rilevazione di Swg la maggioranza degli intervistati si schiera contro la decisione della comandante, ma per 4...

Sea Watch 3 - Gino Strada contro Patronaggio : "Cosa c*** indaga? Pure i gatti sanno che la Libia non è sicura" : "Se un pm vuole verificare se la Libia è un porto sicuro è come indagare se l'acqua bagna. La Libia è un porto insicuro, lo sanno anche i gatti ammaestrati, ma cosa c***o indaga il pm? Perché non vanno a fare i turisti in Libia allora?". Ha riferito il fondatore di Emergency, Gino Strada, in occasio

La Lega chiede di annullare l'audizione parlamentare della Sea Watch : In una lettera, inviata dalla Lega ai presidenti M5s delle Commissioni, il Carroccio ha richiesto di annullare l’audizione dei rappresentanti della Sea Watch in programma domani nell’ambito dell’esame del decreto Sicurezza bis: “Chiediamo l’annullamento dell’audizione della Sea Watch, calendarizzata per domani in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia”. Si legge nella lettera inviata ai ...

Sea Watch : Mattarella a Salisburgo - manifestazioni innfavore di Carola Rackete : "Carola libera, Carola libera" è lo slogan con cui alcuni attivisti e volontari per i diritti umani hanno accolto Sergio Mattarella al suo arrivo a Salisburgo dove è in corso il secondo giorno della visita di stato del Presidente della Repubblica in Austria. "Free Carola" e "aiutare un essere umano non e' reato" sono le scritte che campeggiano su alcuni striscioni mostrati dai manifestanti, circa una ventina, che stazionano davanti ...

Sea Watch - Carola Rackete : a breve la decisione del giudice. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete: a breve la decisione del giudice. DIRETTA Dopo essere stata ascoltata ieri dal gip, la comandante della nave è in attesa della decisione sul fermo. Il procuratore di Agrigento Patronaggio stamattina in Senato: "Il pericolo maggiore per l'Italia sono gli sbarchi ...