Riviera 2 al via | nel cast entrano Poppy Delevingne e Juliet Stevenson

(Di martedì 2 luglio 2019)2 è in dirittura d’arrivo, intanto è possibile osservare la prima foto dal set dell’interocon le new entry della serie ambientanta in Costa Azzurra e frutto di una produzione originale Sky. Il ritorno diche conferma il successo della prima stagione è all’insegna degli intrighi e della ricchezza in una manifestazione di potere e glamour che caratterizzano i super ricchi che abitano quella assolata costa della Francia. Da mercoledì 3 luglio in prima serata alle 21, 15 su Sky Atlantic, Sky on Demand e in streaming su Now tv la nuova stagione della serie.2, le foto della seconda stagione di2 , le anticipazioni e ilLa seconda stagione diriprende esattamente da dove finiva la storia della ...

