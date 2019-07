Nomine Ue | Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue Lagarde alla Bce

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019)Von derUe e ChristineBce: per la prima volta due donne occupano altrettanti posti chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutteche il 3 luglio dovranno ricevere il via libera dmaggioranza assoluta del Parlamento europeo per essere formalizzate. Il Consiglio Europeo “ha preso nota dell’intenzione divon derdi nominare Frans Timmermans (socialisti) e Margrethe Vestager (liberale) come vicepresidenti di più alto rango”Europea, ha riferito Tusk, ai quali aggiungeranno un vicepresidente dell’Italia e uno ...

