Immissioni in ruolo 2019 20 | ma non per tutti | le cdc in esubero | in aggiornamento

scuolainforma

(Di martedì 2 luglio 2019) Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per lein/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso indopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci sarannoinnel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in/20, niente assunzioni Nientein, dunque, per le classi di concorso che per l’a.s./20 risultano in. Al momento, gli elenchi pubblicati sono: CALABRIA Catanzaro EMILIA – ROMAGNA Ferrara LAZIO Roma Roma II grado LOMBARDIA Sondrio PIEMONTE Verbania PUGLIA Foggia SARDEGNA Cagliari SICILIA Messina Trapani VENETO Rovigo Verona L'articoloin/20, ma non per: le cdc in, in...

scuolainforma : #Immissioniinruolo 2019/20, ma non per tutti: le cdc in esubero, in aggiornamento #scuola - Berengario85 : RT @AzzolinaLucia: Ho presentato un’interrogazione al #MIUR destinare la metà dei posti liberati dalle domande per #Quota100 al #personaleA… - Simonet09059430 : RT @TweetNewsIta: Il 2 luglio il Miur ha convocato le associazioni sindacali nel comparto scuola per ragguagliarle sulle immissioni in ruol… -