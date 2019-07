Il Trono di Spade | George RR Martin vs Internet | «è un luogo tossico»

«Il Trono di Spade» - il problema della stagione finale secondo il creatore di «Black Mirror» : Ormai è passato un mese e mezzo dalla messa in onda dell’ultimo episodio della stagione finale de Il Trono di Spade, intorno a cui si è sviluppata una grande discussione, poiché per molti non è stata all’altezza delle aspettative. Addirittura è circolata una petizione online, firmata da circa un milione di persone che chiedevano la riscrittura di Game of Thrones 8. Sul dibattito sono intervenuti in molti, ...

Ufficiale - il cast de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019 per l’addio ai fan : occhio ai grandi assenti : Ci sarà il cast (o quasi tutto) de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019, dove saluterà per l'ultima volta i fan nella grandissima Hall H dell'evento californiano. Dopo aver saltato la convention dello scorso anno perché impegnati nella produzione della stagione conclusiva, gli attori incontreranno di nuovo il pubblico per un addio dolce-amaro a una delle serie TV più amate e premiate degli ultimi anni. Secondo i primi dettagli ...

Nuova serie per Lena Headey - la Cersei de Il Trono di Spade sarà nella dramedy Rita : Lena Headey non è più la Regina Cersei ma ha già trovato un nuovo ruolo televisivo. Come riporta TV Line, l'attrice bRitannica apparirà nel pilot della dramedy targata Showtime dal titolo Rita. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade ricoprirà il ruolo della protagonista della serie da cui prende il nome, e ne sarà anche produttrice esecutiva. Rita è basata su un format danese, la cui descrizione recita: "un'insegnante testarda ...

A Kiev c’è un Trono di spade fatto con le armi recuperate dal confine con la Russia : La sua forma richiama quella del celeberrimo Trono di spade per cui Lannister, Stark e Targaryen si sono fronteggiati per otto gloriose stagioni di Game of Thrones. Ma il suo messaggio no, non ha nulla a che vedere con le battaglie immaginarie delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. A Kiev, e per la precisione in Piazza dell’Indipendenza, è stata installata una curiosa opera d’arte battezzata The Iron Throne of the East, realizzata ...

Nuova serie per Maisie Williams dopo Il Trono di Spade - una commedia per l’addio ad Arya Stark : Arriva una Nuova serie per Maisie Williams dopo Il Trono di Spade: l'ormai ex guerriera Arya Stark nell'iconica serie HBO ha deposto l'armatura e svestito i panni del suo ruolo più celebre per voltare pagina e proseguire con un nuovo impegno in carriera. Lo farà cambiando decisamente registro rispetto alle cupe, drammatiche e battagliere ambientazioni de Il Trono di Spade: la Williams, infatti, ha appena firmato il suo primo contratto dopo ...

«Chernobyl» : a George RR Martin piace la serie che ha battuto «Il Trono di Spade» : Dal fantasy alla storia reale: dopo la conclusione de Il Trono di Spade 8 HBO ha sfoderato un vero e proprio gioiello della fiction. Chernobyl, infatti, ha riscosso enorme successo di critica e di pubblico, ottenendo punteggi superiori a serie cult come Breaking Bad e lo stesso Game of Thrones. Mentre Chernobyl, puntata dopo puntata (della messa in onda italiana su Sky Atlantic) continua a inchiodare gli spettatori attraverso il racconto ...

Per Kit Harington l’incubo del rehab è finito - la star de Il Trono di Spade riparte da Xavier Dolan : Per Kit Harington non è stato facile metabolizzare la fine de Il Trono di Spade. L'attore ha confidato di essere entrato in riabilitazione per cercare di riprendere il controllo della sua vita. Otto anni intensi in una serie tv, con l'ultima stagione girata non senza incontrare difficoltà, l'interprete di Jon Snow aveva il bisogno di staccare la spina e ricaricarsi. A causa delle pressioni esterne e delle alte aspettative del pubblico, il set ...

15 serie tv fantasy da non perdere - da Twin Peaks e Buffy a Lucifer e Il Trono di Spade : Mostri, vampiri, demoni, draghi e altre creature fantastiche: il mondo del sovrannaturale ha da sempre appassionato le arti, e anche il piccolo schermo non è rimasto indietro. In questo articolo elencheremo 15 serie tv fantasy da non perdere. A cominciare dai cult che hanno segnato il modo di fare televisione, finendo per i classici che tutti dovrebbero conoscere. Twin Peaks In principio c'era il capolavoro televisivo di David Lynch, che ...

Il regista del Trono di spade 8×03 voleva che morissero tutti in battaglia - e forse sarebbe stato meglio così : L'attesa per il debutto dell'ultima stagione de Il Trono di spade è stata costellata di mezze dichiarazioni, presunti spoiler, interviste criptiche. L'unica certezza che sembravamo avere era doverci preparare a un bagno di sangue, e in fondo non sarebbe stato nulla di nuovo. Ci siamo dovuti abituare a non affezionarci ad alcun personaggio fin dai primi episodi, quindi la possibilità che i nostri beniamini ci lasciassero le penne nella ...

Al via le riprese del prequel de Il Trono di Spade - si torna in Irlanda per girare la serie HBO : Le riprese del prequel de Il Trono di Spade partono in un luogo familiare ai fan della celebre serie HBO. Entertainment Weekly ha annunciato l'inizio della produzione dello show che racconterà gli eventi antecedenti l'era degli Stark, Lannister e Targaryen. Il set è stato allestito di nuovo in Irlanda del Nord, che per anni è stata la location perfetta di Game of Thrones. Il magazine americano fa sapere che attualmente lo staff si è stabilito ...

Anche Lena Headey delusa dalla fine di Cersei ne Il Trono di Spade? “Volevo una morte migliore” : Se Anche voi siete insoddisfatti per la fine riservata a Cersei ne Il Trono di Spade, non siete i soli. A quasi un mese dalla chiusura della serie, Lena Headey si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha deciso di parlare in merito al suo personaggio. Come abbiamo visto, nel penultimo episodio, Cersei è deceduta insieme a suo fratello Jaime sotto le macerie di Approdo del Re. Una fine, per alcuni, controversa, e forse non degna per un ...

«Il Trono di Spade» - il futuro di Lena Headey dimenticata Cersei : Il tempo passa, ma la delusione resta: sul finale de Il Trono di Spade hanno avuto da dire i fan e anche alcuni interpreti. L’ultima a dire la propria opinione è stata Lena Headey, per tutti l’indomabile Cersei Lannister. Durante un’intervista al Guardian proprio riguardo l’insoddisfazione generale verso la stagione conclusiva di Game of Thrones, l’attrice ha espresso senza mezzi termini il proprio ...

È proprio obbligatorio vedere Il Trono di spade? : La verità è che, per quanto le nostre scelte siano limitate, senza dubbio sono più numerose di quanto crediamo. Leggi

Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019 per l’ultima volta : una mossa furba di HBO per vincere agli Emmy? : Potrebbe esserci anche Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019. L'evento californiano più atteso dell'anno si avvicina e iniziano a spuntare le prime serie presenti alla manifestazione a cui tutti gli amanti del genere vogliono partecipare. Dopo aver saltato lo scorso anno principalmente perché le riprese dell'ultima stagione erano ancora in corso, la HBO punta a (ri)conquistare il pubblico de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con ...