Gli anni del dissenso

Gianni Morandi a Bologna per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni - nuove date e biGlietti in prevendita : nuove date in programma per lo spettacolo di Gianni Morandi a Bologna. Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni andrà in scena tra novembre 2019 e gennaio 2020 per una serie di appuntamenti in programma tutti al Teatro Duse di Bologna. Alle 12 date già annunciate, se ne aggiungono adesso altre 4 per un totale di 16 appuntamenti nella stessa location per la residency che ripercorre il repertorio musicale di Gianni Morandi, live in esclusiva ...

Stranger 80's - Italia 1 dedica un'intera giornata di programmazione aGli anni '80 (VIDEO) : Siamo a soli 2 giorni dal via della terza stagione di Stranger Things, l'attesa serie made in Netflix ambientata nel decennio più sgargiante e pop del novecento: gli anni '80. Vista l'occasione, mercoledì 3 luglio la programmazione di Italia 1 sarà eccezionalmente 'capovolta' proprio come il numero uno del marchio di rete mostrato nel promo in rotazione in tv e postato anche dall'account ufficiale di Netflix Italia (da qui il richiamo alla ...

Tra il 2014 e il 2017 il ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto il suo nuovo minimo deGli ultimi 40 anni : Tra il 2014 e il 2017 la quantità di ghiaccio marino (banchisa) in Antartide ha raggiunto i minimi degli ultimi 40 anni. La perdita è stata riscontrata grazie alle immagini satellitari ed è stata così consistente da avere sorpreso i ricercatori,

Storie Maledette Caso Vannini - seconda parte : anticipazioni del 2 luGlio 2019 : L'intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, accusato e condannato per omicidio colposo ai danni del ventenne Marco Vannini, fidanzato della figlia Martina, continua questa sera, martedì 2 luglio, in prima serata su Rai 3 e noi la seguiremo live su TvBlog a partire dalle 21.20.prosegui la letturaStorie Maledette Caso Vannini, seconda parte: anticipazioni del 2 luglio 2019 pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2019 07:00.

Siccità in India è stato il giugno più secco deGli ultimi 5 anni - preoccupazione per il settore agricolo : L’India ha sofferto il giugno più secco degli ultimi cinque anni a causa del ritardo delle piogge monsoniche. Lo ha reso noto il Dipartimento meteorologico Indiano (Imd) ieri sera, alimentando la preoccupazione per i raccolti e per l’economia piu’ in generale. In totale le piogge sono state di un terzo sotto la media; in alcuni stati, tra i quali l’Uttar Pradesh, stato settentrionale fondamentale per la coltivazione della ...

Nati oggi - tutti i compleanni vip del mese di luGlio : 1° luglio Tra i Nati oggi: Dan Akroyd (67 anni), Carl Lewis (58 anni), Pamela Anderson (52 anni), Debby Harry (74), Missy Elliot (48), Léa Seydoux (40) e Liv Tyler (42 anni). Cinquantuno, invece, gli anni di Jordi Mollà, tra i volti maschili più riconoscibili del cinema spagnolo. Compivano gli anni in questa giornata anche Sydney Pollack e la principessa Diana Spencer. 2 luglio Bellissima, Margot Robbie fa oggi i 29 anni. Sono invece 33 per ...

Willow Smith : Autolesionista e depressa - ho passato anni a taGliarmi di nascosto : Ospite insieme a sua nonna dello show di sua madre Jada Pinkett Smith, la cantante 18enne ha rivelato di essersi inferta per anni diversi tagli sul corpo per non sentire il dolore di essere debole e inadeguata. L’attrice Jada Pinkett Smith, conduttrice dello show tv “Red table talk”, di tutto si sarebbe immaginata invitando a una puntata sua madre e sua figlia Willow, tranne che la 18enne all’improvviso le rivelasse che quando era ...

Sky : “È fatta lascia il Napoli dopo 12 anni - i dettaGli” : La redazione di Sky Sport annuncia il triplo colpo di uno scatenato Parma: Luigi Sepe si trasferirà a titolo definitivo al Parma, il portiere dal 2007 era un calciatore del Napoli, dalla società partenopea arriva con la formula del prestito Grassi. Infine arriverà anche Laurini, nella passata stagione alla Fiorentina. Leggi anche : Da Firenze – Affare Veretout, Giuntoli offre Ounas e Rog: possibile prestito oneroso per i due azzurri. La ...

La griGliata fa male?/ Tutti i trucchi per evitare i danni della bruciatura : La grigliata di carne fa male? Gli esperti dicono di sì, ma danno anche dei consigli per prevenire la formazione di sostanze cancerogene.

Un ex finanziere di 71 anni ucciso dal fiGlio a Legnano : Avrebbero discusso, per l’ennesima volta, sul balcone di casa. Teatro della tragedia Legnano. Michele Campanella è stato ucciso a coltellate

Millie Bobby Brown : "Vorrei essere cresciuta neGli anni '80" - : Elisabetta Esposito Millie Bobby Brown ha dichiarato di apprezzare gli anni '80 - l'epoca in cui è ambientata la serie "Stranger Things", di cui è interprete - sotto molti punti di vista Alla vigilia del rilascio della terza stagione di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown ha raccontato di quello che pensa degli anni '80. La serie cult di Netflix è infatti ambientata in quegli anni e l’attrice ha dichiarato che avrebbe voluto essere ...

Buon compleanno Lady Diana : il commosso ricordo dei fiGli della principessa che oggi avrebbe compiuto 58 anni : oggi in Gran Bretagna sarebbe stato un giorno di festa: l’indimenticata Lady Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nata il 1 luglio 1961, Diana sposò il principe Carlo nel 1981, diventando così la principessa inglese più amata di sempre. Archie, George, Charlotte e Louis sono i quattro nipotini che Diana non ha potuto conoscere e che oggi avrebbero potuto godere di una giovane e meravigliosa nonna, che il destino ha voluto portare loro via ...

Incendio sopra Cortina : situazione miGliorata - "evitati danni ben piu' gravi" : Nella giornata di ieri un grosso Incendio ha colpito l'area sopra Cortina d'Ampezzo, sulle Dolomiti, preoccupando anche per la presenza di ordigni bellici nella zona. Nelle ultime ore la situazione...

Sbalzata fuori dalla barca dopo un incidente - muore a 12 anni davanti aGli occhi del padre : muore una ragazzina di 12 anni nella laguna di Venezia. La tragedia si è consumata in seguito all’urto della imbarcazione, un semicabinato, su cui si trovava con il padre e altre persone contro una briccola, una particolare struttura nautica formata da due o più pali di legno legati tra di loro usata per indicare le vie d’acqua nelle lagune. Ricostruisce l’accaduto “La Nuova Venezia”.Poco dopo le 17 di ...