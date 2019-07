Fuoco in lavanderia a via Milazzo | non si registrano feriti

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – Incendio nella notte in unadi via20 poco dopo le 22.30. A scatenare l’incendio sarebbe stata un’asciugatrice. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Salario e gli agenti del Reparto prevenzione crimine. La palazzina a scopo precauzionale e’ stata evacuata ma oggi risulta gia’ agibile. Non risultano esserci. Sul caso tratta il commissariato Viminale. L'articoloina via: non siproviene da RomaDailyNews.

