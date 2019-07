ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) La sua interpretazione di Tommasone "Il traditore" di Marco Bellocchio è eccellente e con questo ruolo Pierfrancescoha vinto il Nastro d'argento come migliore attore. "Ha significato una sfida alla quale ogni attore ambisce, ovvero essere messo in difficoltà da un personaggio, sapere quanti aspetti dovevi o volevi riuscire a restituire. Quanto anche fosse un personaggio pericoloso da un certo punto di vista, da affrontare, oltre che effettivamente nella sua esistenza".è reduce da un'altra grande prova: ha terminato le riprese del film di Gianni Amelio "Hammamet", in cui interpreta Bettino. "Credo che sia una persona molto presente nella memoria di tutti quanti noi, quindi se c'è stata curiosità per Il traditore immagino ce ne sia altrettanta per. La cosa molto bella è che quando hai a che fare con registi di questo tipo c'è sempre un'angolazione ...

ilfogliettone : Favino: dopo Buscetta e Craxi, ora giro con la banda di Muccino - - Affaritaliani : Favino: dopo Buscetta e Craxi, ora giro con la banda di Muccino - carlattide : @ilPadrinoSal Sì sì e sì. Favino è straordinario, la scena in cui parla dei figli dopo che scopre di Calò, da brivi… -