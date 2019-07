Rami Ismail ed altri sviluppatori invitano a piratare i loro giochi | piuttosto che usare

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il famoso e controverso sito di Key G2A ha recentemente acquistato alcuni spazi pubblicitari, per questo motivo tende ad apparire nei primi risultati delle ricerche Google. Il problema è che molto spesso appare prima del sito ufficiale del gioco ricercato e (giustamente) a moltila cosa non è piaciuta affatto.Come riporta VG247,(Vlambeer) edhanno fatto fronte comune, suggerendo ai propri utenti dipur di non far guadagnare G2A."Per favore piratate i nostriche comprarli da G2A. G2A ha acquistato alcuni spazi pubblicitari da Google, questo vuol dire che quando cercate un determinato gioco, i link di G2A compariranno al posto dei nostri. Se i giocatori comprano tte i link pubblicitari, noi non otterremo nessun tipo di guadagno. E quando si prova a disattivare gli annunci pubblicitari...." - ha dichiarato ...