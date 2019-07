Picchiano i bagnini e poi si vantano | Sei in ospedale eh? Infame

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Giorgia Baroncini Dopo aver mandato intredi Jesolo, alcuni giovani della baby gang si sono vantati su Instagram: "Ciao ciao. Licenziati" Prima hanno picchiato tre, mandandoli persino in. Poi si sono vantati su Instagram. "Sei inadesso eh?", hanno esclamato i minorenni in un video choc pubblicato sul social nel quale si rivolgono al personale di salvataggio ricoverato dopo la rissa. I fatti In 30 si erano presentati in riva al mare a Jesolo per un raid punitivo contro iche poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai. Il rimprovero non era andato giù ai ragazzini che si erano poi ripresentati in spiaggia con i riforzi. Lì, tra i turisti che affollavano la località turistica, avevano cominciato a prendere a calci e pugni il personale di salvataggio. Il video choc Dopo tanta violenza, spuntano ora ...

