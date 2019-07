In Onda | Parenzo | Telese e un inedito low profile

blogo

(Di lunedì 1 luglio 2019) live placement Sarà che in questi giorni se ne stanno leggendo e sentendo di tutti i colori su Carola Rackete, la capitana della Sea Watch in attesa di giudizio per aver portato 42 migranti a Lampedusa. Sarà un caso ma Lucae Daviddecidono di inaugurare questo nuovo ciclo di In, il talk show estivo di La7 che prende il posto di Otto e Mezzo con Lilli Gruber, con un inatteso basso profilo.I due si limitano a dividersi le domande tra Pierluigi Bersani, per una volta incisivo quando ha detto che avrebbe dato un cazzotto a chi augurava a Carola lo stupro, e Ferruccio De Bortoli, che ha fatto appunto il De Bortoli. Nessun guizzo, a parte aver riproposto un vecchio video di Berlusconi in lacrime quando ci fu lo speronamento di una nave italiana a danno di una imbarcazione di albanesi negli anni Novanta.Ine unlow ...

